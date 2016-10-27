В "Джунглях" французского Кале остаются около сотни беспризорных детей

Из крупнейшего лагеря мигрантов во Франции эвакуировали полторы тысячи беспризорников.

Из "Джунглей" Кале не могут вывезти сотню детей Flickr/European Parliament

В стихийном лагере мигрантов возле, известного как "Джунгли", на сегодняшний день остаются около сотни беспризорных несовершеннолетних, которым некуда отправится.

Как сообщает Русская служба BBC, об этом сообщила активистка британской общественной организации Calais Action Кэролайн Грегори. По ее словам, французская власть заявляет, что лагерь уже пуст, несмотря на обращения соцработников с призывом принять участие в судьбе оставленных без опеки детей.

Активисты отмечают, что дети впадают в отчаянье. Тем временем, волонтеры создали для детей временный приют на местном складе, при котором даже функционирует школа.

Отмечается, что в ходе операции по эвакуации населения и зачистке поселения, из "Джунглей" эвакуировали 5596 человек. Около полутора тысяч из них – несовершеннолетние без сопровождения взрослых, которых разместили в специальном "детском" лагере в Кале. По сообщениям активистов, данный лагерь переполнен.

Напомним, 24 октября более 1200 французских полицейских и чиновников приступили к операции по зачистке лагеря мигрантов "Джунгли" в Кале, известного, как самое большое поселение мигрантов во Франции.

23 октября, в "Джунглях" произошли столкновения мигрантов с полицией. Протестующие забросали полицейских бутылками, правоохранители применили дымовые шашки для разгона мигрантов.

В феврале 2016 года во Франции уже предпринимали попытку снести бульдозерами лагерь в Кале. Против толпы мигрантов, бросавшей камни в полицейскийских, даже применили слезоточивый газ.

Территория лагеря Кале напоминала небольшой городок с продуктовыми магазинами, кафе, религиозными учреждениями и театром.