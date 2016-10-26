В "Джунглях" французского Кале ночью произошло несколько взрывов и пожаров

В результате взрыва в крупнейшем французском лагере мигрантов один человек получил ранения.

Во французских "Джунглях" у Кале прогремели взрывы Flickr/European Parliament

В лагере мигрантов "" в Кале, в котором французская власть с понедельника начала операцию по эвакуации населения, в ночь на 26 октября произошло несколько пожаров и взрывов.

Как сообщает агентство Reuters, со ссылкой на чиновника местной власти, в ходе инцидента со взрывом газового баллона минувшей ночью один человек получил легкие ранения и был госпитализирован.

Как сообщил префект департамента Кале Фабьен Буччо, предотвратить пожары в "Джунглях" оказалось нелегко, поскольку некоторые мигранты следуют своеобразной "традиции" – сжигают свои палатки и укрытия перед тем, как покинуть лагерь, несмотря на просьбы местной власти воздержаться от подобных шагов.

По его словам, на месте дежурят пожарные бригады, которые тщательно следят за обстановкой.

Напомним, 24 октября более 1200 французских полицейских и чиновников приступили к операции по зачистке лагеря мигрантов "Джунгли" в Кале, известного, как самое большое поселение мигрантов во Франции.

23 октября, в "Джунглях" произошли столкновения мигрантов с полицией. Протестующие забросали полицейских бутылками, правоохранители применили дымовые шашки для разгона мигрантов.

В феврале 2016 года во Франции уже предпринимали попытку снести бульдозерами лагерь в Кале. Против толпы мигрантов, бросавшей камни в полицейскийских, даже применили слезоточивый газ.

Территория лагеря Кале напоминала небольшой городок с продуктовыми магазинами, кафе, религиозными учреждениями и театром.