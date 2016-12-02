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В ДТП с автобусом в Китае погибли 18 человек

2 декабря в 08:46

Автобус съехал с трассы и упал в водоем.

Тайвань скорая
В ДТП в Китае почти никто не выжил
В Китае по меньшей мере 18 человек погибли в результате падения пассажирского автобуса в водоем

ДТП произошло в провинции Хубэй в центральной части страны утром в пятницу 2 декабря, сообщает "Интерфакс" со ссылкой центральное китайское телевидение.

Автобус с 20 пассажирами, следовавший из города Эчжоу в город Ухань, вылетел с трассы и упал в водоем.

Спасатели уже подняли машину. Водитель остался жив, он задержан полицией.

Автобусное сообщение между городами является популярным в Китае из-за доступности и дешевизны. Это ведет к серьезней конкуренции между транспортными компаниями и оборачивается достаточно частыми авариями с человеческими жертвами, отмечается в сообщении.

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Как сообщалось, в США в ДТП со школьным автобусом недавно погибли 6 детей.

По материалам: Интерфакс
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