В ДТП с автобусом в Китае погибли 18 человек

Автобус съехал с трассы и упал в водоем.
ДТП произошло в провинции Хубэй в центральной части страны утром в пятницу 2 декабря, сообщает "Интерфакс" со ссылкой центральное китайское телевидение.
Автобус с 20 пассажирами, следовавший из города Эчжоу в город Ухань, вылетел с трассы и упал в водоем.
Спасатели уже подняли машину. Водитель остался жив, он задержан полицией.
Автобусное сообщение между городами является популярным в Китае из-за доступности и дешевизны. Это ведет к серьезней конкуренции между транспортными компаниями и оборачивается достаточно частыми авариями с человеческими жертвами, отмечается в сообщении.
Как сообщалось, в США в ДТП со школьным автобусом недавно погибли 6 детей.Интерфакс