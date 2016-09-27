В Дрездене прогремело два взрыва

На месте происшествия были найдены самодельные взрывные устройства.

Полиция расследует ночные взрывы в Дрездене Deutsche Welle (Русская редакция) прогремели два взрыва. Первый произошел у здания мечети, второй - у Международного конгресс-центра, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на заявление местной полиции.

На текущий момент никто не взял на себя ответственность за случившееся. Однако правоохранительные органы исходят из того, что мотивом взрыва могла стать ненависть к иностранцам, сообщил глава полиции Дрездена Хорст Кречмар.

На месте инцидента были найдены самодельные взрывные устройства. В мечети в момент взрыва находился имам с женой и двумя детьми. Была повреждена дверь мечети. Из здания конгресс-центра были эвакуированы посетители бара.

Ранее в Баварии 18-летний гражданин ФРГ иранского происхождения Давид Али Сонболи убил девять и ранил 27 человек в Мюнхене, а затем застрелился. Для нападения террорист использовал пистолет девятого калибра, а в его рюкзаке нашли 300 патронов.