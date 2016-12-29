В деле об убийстве российского посла в Турции фигурирует гражданка РФ

Женщина некоторое время провела в Турции и у нее был роман с Алтынташем.

Подруга Алтынташа фигурирует в деле об убийстве посла Карлова

Следователи в Москве допросили гражданку РФ, подругу Мевлюта Алтынташа - убийцу российского посла в Турции Андрея Карлова.

Некоторое время женщина провела в Анкаре, и у нее был роман с преступником. Она уехала из Турции до покушения на Карлова, отмечает российское агентство РИА "Новости" со ссылкой на турецкое издание Hurriyet.

На открытии художественной выставки в Анкаре в понедельник, 19 декабря, 22-летний сотрудник полицейского спецназа Мевлют Мерт Алтынаш застрелил российского посла в Турции Андрея Карлова. Нападавший был одет в костюм охранника галереи. Во время стрельбы нападавший выкрикивал: "Это месть за Алеппо. Мы умираем там, ты умрешь здесь". Алтынаш убил Карлова несколькими выстрелами из пистолета. В результате атаки пострадали еще два человека. Напавший был уничтожен турецким спецназом.

Убийство российского посла произошло спустя нескольких дней после протестов турецких граждан, которые негодовали по поводу поддержки Россией президента Сирии Башара Асада и из-за российских бомбежек Алеппо, крупнейшем городе Сирии.

Во вторник, 20 декабря, турецкая полиция взяла под усиленную охрану российское посольство в Турции. Здания охраняют силы спецназа. Кроме того, под усиленной охраной находится также генеральное консульство РФ в Стамбуле.