В ЦРУ ожидают усиления авторитарной власти Путина над Россией

Российский лидер искренне боится беспорядков и нестабильности в РФ, заявил топ-аналитик ЦРУ по России.

В ЦРУ отмечают, что Путин боится массовых беспорядков и нестабильности kremlin.ru

Российский президентвероятнее всего пойдет на переизбрание в 2018 году и может сделать режим своего правления еще более жестким, чтобы обуздать народные волнения из-за экономической рецессии, заявил ведущий аналитик ЦРУ США по России Питер Клемент.

Как сообщает агентство Reuters, данный прогноз эксперт озвучил на конфереции в Университете Джорджа Вашингтона, всего через день после того, как партия Путина "Единая Россия" получила конституционное большинство в Госдуме РФ по итогам выборов. Данное обстоятельство, по мнению Клемента, может стать политическим плацдармом для переизбрания действующего президента РФ.

Обозреватель отметил, что видит несколько признаков того, куда сейчас ведет Россию бывший офицер КГБ. К таким признакам, по его мнению, относятся сообщения о возможной "крупной реорганизации" российских спецслужб, в ходе которой ведомства внешней разведки и внутренней государственной безопасности объединят в единую структуру, где ведущая роль будет принадлежать службе внутренней безопасности (ФСБ).

По словам эксперта, он ожидает усиления авторитарного нажима на общество, поскольку Путин "искренне боится нестабильности и беспорядков".

Ранее Gazeta Wyborcza писала, что состоявшееся 18 сентября выборы в Госдуму РФ стали для Путина важным тестом перед выборами президента, которые намечены на 2018 год. После успеха партии власти, Путин может пойти на выборы уже в 2017 году, пока у Кремля еще есть деньги.

В свою очередь, в издании New York Times отметили, что Путин в своей политике воплощает идеи российского философа Ивана Ильина, ставшего одним из теоретиков российского фашизма.