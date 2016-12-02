В ЦИК Узбекистана заявили о полной готовности к выборам президента

За выборами будут следить около 600 иностранных наблюдателей.
"Программа мероприятий по подготовке и проведению выборов позволила организовать весь избирательный процесс на высоком уровне, обеспечить условия для полной реализации избирательных прав граждан", — заявил Курбанкулов.
С 24 ноября в стране проходит досрочное голосование, которое завершится сегодня завершится сегодня вечером.
Сейчас в Узбекистане уже работают полноценная миссия ОБСЕ, миссия наблюдателей от СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества и Всемирной организации избирательных органов. В общем около 600 международных наблюдателей будут следить за выборами президента.
Напомним, выборы будут внеочередными, они назначены в связи со смертью прежнего главы государства Ислама Каримова.
За президентский пост состязаются четыре кандидата. Либерально-демократическая партия Узбекистана (УзЛиДеП) выдвинула кандидатом в президенты действующего и.о главы государства Шавката Мирзиеева, Национально-демократическая партия "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение") — заместителя спикера законодательной (нижней) палаты парламента Сарвара Отамурадова, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ) и Социал-демократическая партия "Адолат" ("Справедливость") — своих лидеров Хотамжона Кетмонова и Наримона Умарова.РИА Новости