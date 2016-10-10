В ЦИК Грузии обработали 100% протоколов

Грузинский парламент сформируют представители трех партий.

В парламент Грузии прошли пропрезидентская "Грузинская мечта", "Единое национальное движение Саакашвили" и пророссийский "Альянс патриотов Грузии"

Центральная избирательная комиссиявечером в понедельник, 10 октября, сообщила о завершении подсчета протоколов со всех избирательных участков.

Согласно обнародованным данным, правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" получила 48,65% голосов. За основанную экс-президентом Грузии партию "Единое национальное движение" проголосовали 27,12% избирателей. Пятипроцентный барьер также преодолел блок "Альянс патриотов Грузии".

Ранее входившие в правящую коалицию с "Грузинской мечтой" "Свободные демократы" и "Республиканская партия" не смогли набрать 5% голосов и провести в парламент депутатов по партийным спискам.

Окончательные и уточненные данные ЦИК Грузии должна опубликовать до 27 октября. В случае вторых туров – до 21 ноября.

Вторые туры предусмотрены в тех маожоритарных округах, где ни один из кандидатов не смог набрать более 50% голосов избирателей.

По данным экзит-пола компании GFK, результаты которого были обнародованы накануне, 8 октября, партия "Грузинская мечта" получила 53,8% голосов, а ЕНД - 19,5%.

При этом, за 150 мест в парламенте Грузии боролись 19 партий и шесть политических блоков.

77 мест в грузинском парламенте распределят по пропорциональной системе между партиями, получившими более 5% голосов избирателей. 73 депутата избираются в мажоритарных округах.