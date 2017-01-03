В Чили разбушевались лесные пожары

МВД страны объявило "красный" уровень опасности.

В Чили горят леса

На севере Чили бушуют лесные пожары , 2 января огненная стихия уничтожила не менее 100 жилых домов. Около 200 человек были эвакуированы, почти 50 тысяч домов остались без электроэнергии в коммунах Вальпараисо, Касабланка и Альгарробо. МВД Чили объявило "красный" уровень опасности, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на чилийский телеканал Caracol TV.

По данным телеканала, в результате природного пожара пострадали по меньшей мере 19 человек, большинство из них отравились дымом. О жертвах пока не сообщается.

Пожар частично локализован, однако его усугубляют сильные жара и ветер. Тушат пожар с помощью самолетов.

Президент Чили Мишель Бачелет в Twitter уже выразила соболезнования пострадавшим в стихии.

Protocolos de emergencia se encuentran activados en incendio que afecta a comuna de Valparaíso. Mi solidaridad con las personas afectadas. — Michelle Bachelet (@mbachelet) 2 січня 2017 р.

Как сообщалось, в США в декабре количество жертв от лесных пожаров в штате Тенесси достигло 13-ти человек. Это рекордный показатель жертв среди гражданского населения за последние 13 лет.

Напомним, в конце ноября масштабные лесные пожары охватили израильский город Хайфа. Сотни тысяч жителей были эвакуированы из самых опасных районов города, инфраструктуре Хайфы нанесен существенный урон.

24 ноября президент Украины Петр Порошенко подписал указ о направлении двух самолетов Ан-32 в Израиль. Пожарная авиация Украины помогала бороться с пожаром в Хайфе. Для тушения пожаров авиацию выделили также Греция, Италия, Турция, Хорватия, Россия и Кипр.