Магнитуда составила 7,1 балла.

В Чили сильные толчки

В Чили произошло мощное землятрясение магнитудой 7,1 балла, сообщает Геологическая служба США (USGS).

Толчки ощутили жители столицы Сантьяго. Информации о жертвах и разрушениях на данный момент нет.

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км. на расстоянии в почти 100 км от столицы Чили - Сантьяго.

Власти опасаются угрозы цунами. Вначале планировалось эвакуировать жителей города Вальпараисо, который расположен в 35 км от эпицентра землетрясения, но связи с сообщением местного штаба военно-морских сил об отсутствии признаков возникновения цунами, власти отменили эвакуацию.

2 января в Чили огненная стихия уничтожила не менее 100 жилых домов. Около 200 человек были эвакуированы, почти 50 тысяч домов остались без электроэнергии в коммунах Вальпараисо, Касабланка и Альгарробо.