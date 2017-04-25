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В Чили произошло мощное землятрясение

25 апреля в 02:43

Магнитуда составила 7,1 балла. 

землятрясение
В Чили сильные толчки
В Чили произошло мощное землятрясение магнитудой 7,1 балла, сообщает Геологическая служба США (USGS). 

Толчки ощутили жители столицы Сантьяго. Информации о жертвах и разрушениях на данный момент нет. 

Очаг землетрясения находился на глубине 10 км. на расстоянии в почти 100 км от столицы Чили - Сантьяго. 

Власти опасаются угрозы цунами. Вначале планировалось эвакуировать жителей города Вальпараисо, который расположен в 35 км от эпицентра землетрясения, но связи с сообщением местного штаба военно-морских сил об отсутствии признаков возникновения цунами, власти отменили эвакуацию. 

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2 января в Чили огненная стихия уничтожила не менее 100 жилых домов. Около 200 человек были эвакуированы, почти 50 тысяч домов остались без электроэнергии в коммунах Вальпараисо, Касабланка и Альгарробо.

 

По материалам: Reuters
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