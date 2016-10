В США в аэропорту загорелся самолет с пассажирами на борту

В чикагском аэропорту О'Хара во время взлета загорелся самолет Boeing-767 авиакомапании American Airlines рейса в Майами со 161 пассажиром и девятью членами экипажа на борту.

У лайнера лопнула шина и повредился двигатель, сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США, передает BBC.

Капитан судна отменил взлет, все пассажиры были эвакуированы.

Associated Press сообщило, что некоторые из пассажиров получили легкие травмы.

Пожарные службы аэропорта потушили возгорание.

Video of incident Involving an American Airlines flight at Chicago O'Hare ⚠ pic.twitter.com/k51a0kJ9Jc