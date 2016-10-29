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В США в аэропорту загорелся самолет с пассажирами на борту

29 октября в 01:24

Несколько пассажиров получили легкие травмы.

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На борту находились 170 человек
BBC

В чикагском аэропорту О'Хара во время взлета загорелся самолет Boeing-767 авиакомапании American Airlines рейса в Майами со 161 пассажиром и девятью членами экипажа на борту.

У лайнера лопнула шина и повредился двигатель, сообщили в Федеральном управлении гражданской авиации США, передает BBC.

Капитан судна отменил взлет, все пассажиры были эвакуированы.

Associated Press сообщило, что некоторые из пассажиров получили легкие травмы.

Пожарные службы аэропорта потушили возгорание.

 

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Ранее сообщалось, что в Сети опубликовано видео, на котором показан момент крушения и взрыва небольшого военного самолета Swearingen Metroliner, который разбился возле аэропорта "Лука" на Мальте 24 октября.

По материалам: BBC
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Тэги аэропорт самолет возгорание
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