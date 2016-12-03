В четырех мегаполисах планируют запретить использование дизельных автомобилей

Мэры четырех крупных городов мира решили продвигать гибриды и электромобили.
Также мэры решили в будущем увеличить каждый в своем объемы инвестиций, привлеченных в строительство велосипедных дорожек и развитие общественного транспорта, а также продвигать использование гибридных автомобилей.
Как сообщалось, в ноябре участники Всемирной конференции ООН по климату решили отказаться от использования угля как источника энергии.
Как сообщалось, 12 декабря 2015 года, после двух недель переговорного процесса участники климатического саммита ООН в Париже приняли итоговое климатическое соглашение, которое призвано прийти на смену Киотскому протоколу. Итоговый документ определяет объемы выбросов парниковых газов после 2020 года, а также меры по предотвращению изменения климата.
Подробнее читайте в колонке генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в "Зеркале недели. Украина".Deutsche Welle (Українська редакція)