В четырех мегаполисах планируют запретить использование дизельных автомобилей

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Мэры четырех крупных городов мира решили продвигать гибриды и электромобили.

В Мехико и еще трех мегаполисах откажутся от дизельных авто daily.com.ua

Мэры Парижа, Мехико, Афин и Мадрида планируют запретить в своих городах к 2025 году использование автомобилей с дизельными двигателями. Об этом мэры договорились 2 декабря в Мехико на полях саммита группы C40, в которую входят 83 страны, объединившиеся для сокращения выбросов парниковых газов, сообщает DW.

Также мэры решили в будущем увеличить каждый в своем объемы инвестиций, привлеченных в строительство велосипедных дорожек и развитие общественного транспорта, а также продвигать использование гибридных автомобилей.

Как сообщалось, в ноябре участники Всемирной конференции ООН по климату решили отказаться от использования угля как источника энергии.

Как сообщалось, 12 декабря 2015 года, после двух недель переговорного процесса участники климатического саммита ООН в Париже приняли итоговое климатическое соглашение, которое призвано прийти на смену Киотскому протоколу. Итоговый документ определяет объемы выбросов парниковых газов после 2020 года, а также меры по предотвращению изменения климата.

Подробнее читайте в колонке генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в "Зеркале недели. Украина".