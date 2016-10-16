В Черногории проходят парламентские выборы

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Премьер-министр Черногории обеспокоен, что ко власти придет оппозиционная партия, которая, по его мнению, настроена пророссийски.

В Черногории в воскресенье, 16 октября, проходят выборы в однопалатный парламент страны - скупщину.

Основную борьбу за 81 депутатский мандат ведут Демократическая партия социалистов Черногории (ДПСЧ) под председательством действующего премьер-министра, 54-летнего Мило Джукановича, и оппозиционная партийная коалиция "Демократический фронт" под совместным руководством Андрии Мандича, Небойши Медоевича и Милана Кнежевича.

54-летний Джуканович, занимающий руководящие посты в правительстве с 1991 года, в преддверии голосования заявил, что эти выборы решат, кем станет Черногория - "членом ЕС или российской колонией". По его словам, речь фактически идет либо о продолжении "европейской интеграции" страны, либо о победе пророссийски настроенной оппозиции. Исход голосования скажется и на дальнейшем взаимодействии страны с НАТО: в мае в Брюсселе был подписан протокол о вступлении республики в состав Североатлантического альянса.

Ранее премьер Черногории обвинил Россию в попытках настроить балканские страны против ЕС.

Напомним, что недавно Черногория присоединилась к НАТО. В мае главы МИД стран-членов НАТО подписали протокол о присоединении страны.

Российский МИД назвал решение НАТО о переговорах с Черногорией по вступлению этой страны в Североатлантический альянс конфронтационным шагом, вынуждающим Москву к соответствующей реакции.

Подробнее о политике НАТО и РФ относительно Черногории читайте в статье "НАТО и Россия начали сражение за Черногорию" на ZN.UA.