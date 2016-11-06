В Черногории предотвратили покушение на премьера Джукановича

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По данным следствия, группа террористов была сформирована на территории Черногории, Сербии и России.

По словам Джукановича, российские спецслужбы пытались сорвать вступление Черногории в НАТО

Прокуратурасообщила, что правоохранительные органы сорвали планы организованной преступной группы убить премьер-министра страны Мило Джукановича, передает Reuters

Группировка намеревалась убить Джукановича, чтобы пророссийская оппозиция, у которой недостаточно ресурсов для победы на выборах, смогла захватить власть в Черногории.

"Органы государственной власти выяснили, что преступная группа была сформирована на территории Черногории, Сербии и России с задачей совершать акты терроризма", – уточнил спецпрокурор по борьбе с организованной преступностью Миливое Катнич.

Ранее Джуканович заявлял, что Россия финансирует местную оппозицию, чтобы сорвать запланированное вхождение Черногории в НАТО.

Российский МИД назвал решение НАТО о переговорах с Черногорией по вступлению этой страны в Североатлантический альянс конфронтационным шагом, вынуждающим Москву к соответствующей реакции.

Накануне несколько граждан РФ были депортированы из Сербии за участие в подготовке террористических акций и антиправительственных выступлений в Черногории.

Подробнее о попытке срыва выборов и переворота в Черногории читайте в статье Константина Федоренко "Балканы: внешнеполитический провал России?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".