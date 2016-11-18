В Черногории назвали имена россиян, готовивших в стране переворот – СМИ

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Российские граждане передали своему сербскому сообщнику 200 тысяч евро, утверждают в прокуратуре Черногории.

В Черногории раскрыли детали плана по организации беспорядков и захвату парламента

Организаторами преступной группы, готовившей переворот в, были граждане РФ Эдуард Широков и Владимир Попов, сообщили в прокуратуре Черногории.

Как сообщает черногорское издание CDM, в прокуратуре сообщили, что россияне действовали через сербского националиста Александра Синджелича.

Согласно планам преступников, в ночь на 16 октября группа демонстрантов партии "Демократический фронт" должна была начать столкновения с полицией и добиться эскалации конфликта.

По информации прокуратуры, на организацию переворота россияне предоставили Синджеличу сумму по меньшей мере в 200 тысяч евро.

30 тысяч евро были выделены людям Синджелича на закупку 50 автоматических винтовок и боеприпасов к ним, чтобы вооружить группу, призванную захватить и удерживать здание парламента, а также арестовать премьера Мило Джукановича.

Напомним, в конце октября в СМИ появилась информация, что несколько граждан РФ были депортированы из Сербии за участие в подготовке террористических акций и антиправительственных выступлений на территории Черногории. 24 октября премьер-министр Сербии Александр Вучич обнародовал детали плана захвата государственных учреждений в Черногории, которые должны были состояться сразу после парламентских выборов 16 октября.

Уже на следующий день после данного заявления сербского премьера, в Сербию с неожиданным визитом прибыл секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. По информации российского издания "КоммерсантЪ", российский чиновник вероятнее всего хотел обсудить расследование активности групп, готовивших беспорядки в Подгорице 16 октября.

Накануне, 10 ноября, премьер-министр Черногории Мило Джуканович обвинил пророссийскую оппозиционную партию "Демократический фронт" в участии в заговоре с целью его убийства. Ранее Джуканович заявлял, что Россия финансирует местную оппозицию, чтобы сорвать запланированное вхождение Черногории в НАТО.

Подробнее о попытке срыва выборов и переворота в Черногории читайте в статье Константина Федоренко "Балканы: внешнеполитический провал России?" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".