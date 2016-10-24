Корабль способен выполнять разнообразные задачи, благодаря своему мощному и сбалансированному вооружению, управляемому единой системой "Иджис".

Эсминец Carney вошел в Черное море для обеспечения интересов США

По сообщению Шестого оперативного флота, эсминец вышел из базы постоянной приписки Рота (Испания) 18 октября. В зону ответственности Шестого оперативного флота помимо восточной Атлантики и Средиземного моря входит также и акватория Черного моря.

Carney наряду с эсминцами ВМС США Donald Cook, Ross и Porter также оснащенными системой ПРО "Иджис", которые размещены на постоянной основе в Европе, вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

Ранее в октябре в грузинский порт Батуми вошел флагман Шестого оперативного флота ВМС США командно-штабной корабль "Маунт Уитни".

После нападения России на Украину в 2014 году в Черном море практически постоянно находятся корабли ВМС США и других стран НАТО. Конвенция Монтре ограничивает время нахождения кораблей нечерноморских государств в Черном море 21 сутками.