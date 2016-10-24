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В Черное море зашел американский эсминец Carney с системой ПРО 6

24 октября в 18:24

Корабль способен выполнять разнообразные задачи, благодаря своему мощному и сбалансированному вооружению, управляемому единой системой "Иджис".

Эсминец США USS Carney
Эсминец Carney вошел в Черное море для обеспечения интересов США
Эсминец ВМС США "Карни", оснащенный системой ПРО "Иджис", вошел в акваторию Черного моря.

По сообщению Шестого оперативного флота, эсминец вышел из базы постоянной приписки Рота (Испания) 18 октября. В зону ответственности Шестого оперативного флота помимо восточной Атлантики и Средиземного моря входит также и акватория Черного моря.

Carney наряду с эсминцами ВМС США Donald Cook, Ross и Porter также оснащенными системой ПРО "Иджис", которые размещены на постоянной основе в Европе, вместе с наземными базами ПРО "Иджис" в Польше и Румынии являются составными частями программы построения европейской поэтапной адаптивной системы противоракетной обороны.

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Ранее в октябре в грузинский порт Батуми вошел флагман Шестого оперативного флота ВМС США командно-штабной корабль "Маунт Уитни".

После нападения России на Украину в 2014 году в Черном море практически постоянно находятся корабли ВМС США и других стран НАТО. Конвенция Монтре ограничивает время нахождения кораблей нечерноморских государств в Черном море 21 сутками.

По материалам: Интерфакс , ZN.UA ,
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Тэги США ВМС корабль
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6 комментариев
  • Виктор Мирошниченко Сегодня, 19:52 кажца в Херсоне иль Николаеве зимовать будеть..... пуйло закупаеть сральную бамагу для крымнашскага сортира... Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Іван Гонта Сегодня, 19:51 О ненависти к русским никто и не говорил. Чувство, которое испытывали все чеченцы от мала до велика, было сильнее ненависти. Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения. Лев Толстой. "Хаджі-Мурат Ответить Цитировать Пожаловаться
  • Alex Pushkin Сегодня, 19:42 Бананоеды опять начнут наше море засерать... Нехер тут плавать, своего говна хватает!
    Виктор Мирошниченко Сегодня, 19:53
    а на расее якутские бананы в ходу.... погугли...
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    Артемий Золотарь Сегодня, 19:56
    Посмотри пости других и поймешь: РФ и есть Орда орков!
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  • Грім тіс Сегодня, 19:38 та то таке.. колорадоватокацапи одразу - абасралісь.. Ответить Цитировать Пожаловаться
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