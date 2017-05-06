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В Черное море вошел ракетный эсминец США

6 мая в 23:58

Oscar Austin задействован в операции "Атлантическая решимость".

эсминец Oscar Austin
Американский боевой корабль поддержит союзников по НАТО в Восточной Европе
flickr.com
Ракетный эсминец Шестого флота ВМС США Arleigh-Burke USS Oscar Austin (DDG79) преодолел в пятницу, 5 мая, проливы Босфор и Дарданеллы и вошел в акваторию Черного моря.

Oscar Austin будет задействован в морских операциях в целях поддержки союзников по НАТО в Восточной Европе в рамках операции "Атлантическая решимость".

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Напомним, 15 марта в акваторию  Черного моря вошел фрегат с управляемым ракетным оружием La Fayette ВМС Франции.

После нападения России на Украину в 2014 году в Черном море практически постоянно находятся корабли ВМС США и других стран НАТО. Конвенция Монтре ограничивает время нахождения кораблей нечерноморских государств в Черном море 21 сутками.

По материалам: ZN.UA , Думская ,
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Тэги флот США НАТО
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