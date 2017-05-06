В Черное море вошел ракетный эсминец США

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Oscar Austin задействован в операции "Атлантическая решимость".

Американский боевой корабль поддержит союзников по НАТО в Восточной Европе flickr.com

Ракетный эсминец Шестого флота ВМС США Arleigh-Burke USS Oscar Austin (DDG79) преодолел в пятницу, 5 мая, проливы Босфор и Дарданеллы и вошел в акваторию

Oscar Austin будет задействован в морских операциях в целях поддержки союзников по НАТО в Восточной Европе в рамках операции "Атлантическая решимость".

Напомним, 15 марта в акваторию Черного моря вошел фрегат с управляемым ракетным оружием La Fayette ВМС Франции.

После нападения России на Украину в 2014 году в Черном море практически постоянно находятся корабли ВМС США и других стран НАТО. Конвенция Монтре ограничивает время нахождения кораблей нечерноморских государств в Черном море 21 сутками.