В Черное море вошел ракетный эсминец США

Oscar Austin задействован в операции "Атлантическая решимость".
Oscar Austin будет задействован в морских операциях в целях поддержки союзников по НАТО в Восточной Европе в рамках операции "Атлантическая решимость".
Напомним, 15 марта в акваторию Черного моря вошел фрегат с управляемым ракетным оружием La Fayette ВМС Франции.
После нападения России на Украину в 2014 году в Черном море практически постоянно находятся корабли ВМС США и других стран НАТО. Конвенция Монтре ограничивает время нахождения кораблей нечерноморских государств в Черном море 21 сутками.ZN.UA , Думская ,