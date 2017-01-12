В центре Тбилиси ранили зятя президента Грузии

Родственник президента госпитализирован с огнестрельным ранением.

В Тбилиси стреляли в родственника президента

В Тбилиси с огнестрельным ранением госпитализировали Миндиа Гогочури, зятя президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Раненый переведен в центр неотложной медицинской помощи. В МВД пока воздерживаются от разговора о случившемся, но отмечают, что уже ведется следствие ведется по статьям "умышленное нанесение легкого повреждения здоровью" и "незаконное ношение-хранение-приобретение оружия", сообщает "Грузия-online".

Миндиа Гогочури является супругом дочери первой леди Маки Чичуа.

Зять президента Миндиа Гогочури был вызван в прокуратуру в июле 2016 года в связи с заявлением президента, в котором Маргвелашвили заявлял о давлении на членов его семьи. Прокуратура по этому делу допросила зятя президента и его друга Михаила Татарашвили.

Маргвелашвили является президентом Грузии с ноября 2013 года.