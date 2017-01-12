В центре Тбилиси ранили зятя президента Грузии

Родственник президента госпитализирован с огнестрельным ранением.
В Тбилиси стреляли в родственника президента
В Тбилиси с огнестрельным ранением госпитализировали Миндиа Гогочури, зятя президента ГрузииГеоргия Маргвелашвили. Раненый переведен в центр неотложной медицинской помощи. В МВД пока воздерживаются от разговора о случившемся, но отмечают, что уже ведется следствие ведется по статьям "умышленное нанесение легкого повреждения здоровью" и "незаконное ношение-хранение-приобретение оружия", сообщает "Грузия-online".
Миндиа Гогочури является супругом дочери первой леди Маки Чичуа.
Зять президента Миндиа Гогочури был вызван в прокуратуру в июле 2016 года в связи с заявлением президента, в котором Маргвелашвили заявлял о давлении на членов его семьи. Прокуратура по этому делу допросила зятя президента и его друга Михаила Татарашвили.
Маргвелашвили является президентом Грузии с ноября 2013 года.
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