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В центре Тбилиси ранили зятя президента Грузии

12 января в 05:18

Родственник президента госпитализирован с огнестрельным ранением.

Пистолет
В Тбилиси стреляли в родственника президента
В Тбилиси с огнестрельным ранением госпитализировали Миндиа Гогочури, зятя президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Раненый переведен в центр неотложной медицинской помощи. В МВД пока воздерживаются от разговора о случившемся, но отмечают, что уже ведется следствие ведется по статьям "умышленное нанесение легкого повреждения здоровью" и "незаконное ношение-хранение-приобретение оружия", сообщает "Грузия-online".

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Миндиа Гогочури является супругом дочери первой леди Маки Чичуа.

Зять президента Миндиа Гогочури был вызван в прокуратуру в июле 2016 года в связи с заявлением президента, в котором Маргвелашвили заявлял о давлении на членов его семьи. Прокуратура по этому делу допросила зятя президента и его друга Михаила Татарашвили.

Маргвелашвили является президентом Грузии с ноября 2013 года. 

По материалам: Грузия-Online
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Тэги президент Грузия Маргвелашвили Тбилиси ранение
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