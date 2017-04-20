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В центре Парижа застрелили двух полицейских

20 апреля в 23:28

Вооруженного преступника ликвидировали.

Париж стрельба
За три дня до выборов президента в столице Франции произошла стрельба
Fox News
В Париже в районе Елисейских Полей вечером в четверг, 20 апреля, произошла стрельба. Два офицера полиции были убиты, еще два человека получили ранения, сообщает Bloomberg.

В полиции сообщили, что патрульные подверглись нападению около станции метро Франклина Рузвельта. Когда полицейский автомобиль остановился на красный сигнал светофора, из соседней машины вышел вооруженный мужчина и открыл огонь по полицейским. Один офицер был убит на месте, второй скончался позднее в больнице.

Вооруженного преступника ликвидировали во время перестрелки.  Полиция уже установила личность нападавшего и расследует инцидент как террористический акт.

 

 

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Напомним, 7 апреля грузовой автомобиль въехал в группу людей в центре Стокгольма, четыре человека погибли, 15 получили травмы.

Премьер-министр Швеции Стефан Левен назвал наезд грузовика на людей  террористической атакой. По подозрению в совершении теракта полиция задержала трех человек, один из которых взял на себя ответственность за преступление.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Париж теракт стрельба
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