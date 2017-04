В центре Парижа застрелили двух полицейских

в районе Елисейских Полей вечером в четверг, 20 апреля, произошла стрельба. Два офицера полиции были убиты, еще два человека получили ранения, сообщает Bloomberg

В полиции сообщили, что патрульные подверглись нападению около станции метро Франклина Рузвельта. Когда полицейский автомобиль остановился на красный сигнал светофора, из соседней машины вышел вооруженный мужчина и открыл огонь по полицейским. Один офицер был убит на месте, второй скончался позднее в больнице.

Вооруженного преступника ликвидировали во время перестрелки. Полиция уже установила личность нападавшего и расследует инцидент как террористический акт.

Footage of #ChampsElysees in Paris where one police officer was shot dead and two wounded by gunman who was then killed. via @ShafikFM pic.twitter.com/KBTJFfkbe1