В центре Москвы сожгли флаг Украины

МИД Украины призвал РФ расследовать нападение на украинский культурный центр в Москве.

В России продолжают нагнетать антиукраинскую истерию Соцсети

Группа хулиганов напала на Национальный культурный центр Украины в, сожгла украинский флаг и сделала провокационную надпись на стене здания.

Инцидент произошел 22 ноября. Министерство иностранных дел Украиніы расценило эти действия как провокацию.

"Министерство иностранных дел Украины крайне возмущено фактом преступного надругательства в России над государственным символом Украины - поджогом государственного флага. Указанные события вокруг украинского учреждения, которое осуществляет исключительно мирную, просветительскую деятельность, расцениваются в Украине как откровенная провокация, целью которой является разжигание межнациональной розни и искусственное навязывание российскому обществу антиукраинской агрессии", – сказано в сообщении украинского внешнеполитического ведомства, распространенном в среду, 23 ноября.

В МИД Украины назвали акцию спланированной и призвали российское руководство расследовать это преступление.

Украинский культурный центр, который располагется на Старом Арбате в Москве, уже подвергался нападениям.

Так, 11 марта, трое неизвестных в масках сорвали со здания украинский флаг и сожгли его. На опубликованной в сети видеозаписи видно, что злоумышленники действовали абсолютно беспрепятственно и основательно подготовились к акции, захватив с собой специальное приспособление, чтобы сломать древко. После того, как флаг Украины был сожжен, вандалы испачкали фасад культурного центра краской.

К ответственности за это правонарушение в России никого не привлекли.