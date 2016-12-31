В центре Багдада произошло два взрыва, как минимум 21 погибший

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На текущий момент никто не взял на себя ответственность за теракты.

В Багдаде снова произошел теракт dailystar.com.lb

Две бомбы взорвались на оживленном рынке в центре Багдада в субботу, 31 декабря. В результате взрывов погибли по меньшей мере 21 человек, более 40 ранены, сообщает Reuters со ссылкой на сотрудников полиции и медиков.

По данным полиции, одно взрывное устройство привел в действие смертник, другое было заложено неподалеку.

Издание отмечает, что никто не взял на себя ответственность за теракты, но они похожи на нападения, осуществляемые террористами "Исламского государства", которых иракская армия вместе с силами международной коалиции во главе с США пытаются выбить из города Мосул на севере страны.

Теракты в Багдаде происходят регулярно. Так, в результате двойного теракта в Багдаде 3 июля нынешнего года погибли как минимум 292 человека. По данным министерства здравоохранения Ирака, ранения различной степени тяжести получили 200 человек.