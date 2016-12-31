В центре Багдада произошло два взрыва, как минимум 21 погибший

На текущий момент никто не взял на себя ответственность за теракты.
По данным полиции, одно взрывное устройство привел в действие смертник, другое было заложено неподалеку.
Издание отмечает, что никто не взял на себя ответственность за теракты, но они похожи на нападения, осуществляемые террористами "Исламского государства", которых иракская армия вместе с силами международной коалиции во главе с США пытаются выбить из города Мосул на севере страны.
Теракты в Багдаде происходят регулярно. Так, в результате двойного теракта в Багдаде 3 июля нынешнего года погибли как минимум 292 человека. По данным министерства здравоохранения Ирака, ранения различной степени тяжести получили 200 человек.
ZN.UA