В центре Афин произошел взрыв, есть пострадавшие

Спасатели озвучили предварительную причину – утечка газа.

Предварительной причиной разрушительного взрыва стала утечка газа.

В 9:20 утра в кафе на площади Виктории впрогремел взрыв. Заведение расположено в центральной части столицы Греции, неподалеку от него находится станция метро "Площадь Виктории", сообщает Greek Reporter

Сразу же после взрыва кафе охватил пожар. Прибывшие на место спасатели, сообщили о предварительной причине взрыва и возгорания. По их мнению, ею стала утечка газа.

Спасатели обнаружили труп 38-ми летней женщины в подвале соседнего здания. Семерых пострадавших от взрыва оперативно доставили в больницу. Один из них находится в тяжелом состоянии.

Из соображений безопасности полиция закрыла для посещения весь район и станцию метро.

Напомним, в харьковском кафе на проспекте Науки вечером 30 ноября произошел пожар, из-за которого пострадало четверо человек. Причиной пожара стал взрыв газового баллона.

27 ноября во Львове загорелся ночной клуб "Mi 100", пострадали 22 человека, из них 14 были госпитализированы. Состоянием на 28 ноября в больнице оставались девять пострадавших. Один из пострадавших находился в тяжелом сосотянии.