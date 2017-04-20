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В центре Афин прогремел взрыв

20 апреля в 00:02

Информации о пострадавших нет. 

взрыв Афины
В Афинах взорвалась бомба
В центре Афин произошел взрыв бомбы возле отделения банка Eurobank на улице Сантароза, сообщает Афинское информационное агентство.

Ранее, неизвестный сообщил в Интернете, что поместил взрывное устройство в отделении  Eurobank, которое взорвется через 35 минут. 

Полиция оперативно перекрыла площадь. По данным полиции, возле входа в банк стоял мешок, после предупредительного звонка произошел взрыв, который, по предварительным данным, нанес ущерб банку и окружающим зданиям.

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9 апреля в Египте прогремели четыре взрыва. В городе Танта террористы атаковали коптскую церковь и центр подготовки полицейских. Позднее взрыв прогремел в храме в Александрии, затем в городе сработала еще одна бомба. Жертвами теракта стали 45 человек, более 100 получили ранения . 

По материалам: Афинское информационное агентство
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