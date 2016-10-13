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В центре Афин прогремел взрыв

13 октября в 08:12

Взрыв повредил книжный магазин, окна близлежащих апартаментов и припаркованные рядом автомобили.

Греция1 Афины
В Греции регулярно происходят взрывы
Bloomberg

В центре греческих Афин в среду вечером, 12 октября, произошел взрыв, сообщило в четверг агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Бомба взорвалась в магазине, специализируеющемся на продаже литературы о выживании. В результате инцидента никто не пострадал. Однако взрывная волна повредила книжный магазин, а также окна близлежащих апартаментов и припаркованные рядом автомобили.

Стоит отметить, что накануне взрыва неизвестный позвонил в редакцию газеты и новостного сайта с сообщением о заложенной бомбе.

В Греции регулярно происходят взрывы около банков и офисов политиков, однако редко наносят какой-либо ущерб людям. Инцидент случился в районе, где проявляют активность вооруженные группировки анархистов.

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Ранее в Испании от взрыва в кафе пострадали 77 человек. Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести.

По материалам: Интерфакс
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