В центре Афин прогремел взрыв

Взрыв повредил книжный магазин, окна близлежащих апартаментов и припаркованные рядом автомобили.

В Греции регулярно происходят взрывы Bloomberg

В центре греческих Афин в среду вечером, 12 октября, произошел взрыв, сообщило в четверг агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

Бомба взорвалась в магазине, специализируеющемся на продаже литературы о выживании. В результате инцидента никто не пострадал. Однако взрывная волна повредила книжный магазин, а также окна близлежащих апартаментов и припаркованные рядом автомобили.

Стоит отметить, что накануне взрыва неизвестный позвонил в редакцию газеты и новостного сайта с сообщением о заложенной бомбе.

В Греции регулярно происходят взрывы около банков и офисов политиков, однако редко наносят какой-либо ущерб людям. Инцидент случился в районе, где проявляют активность вооруженные группировки анархистов.

Ранее в Испании от взрыва в кафе пострадали 77 человек. Пострадавшие получили травмы разной степени тяжести.