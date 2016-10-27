В центральной Италии за ночь произошли десятки афтершоков

В центральной части Италии из-за землетрясения обрушились многочисленные постройки.

Жители центральной части Италии почувствовали несколько десятков эхо-толчков

Жители центральной части Италии в ночь на четверг, 27 октября, почувствовали несколько десятков эхо-толчков, последовавших за произошедшими днем ранее сильными землетрясениями, сообщают местные СМИ.

Многие жители Марке, Умбрия и других областей до утра не решались вернуться в свои дома, опасаясь нового мощного землетрясения.

Как сообщалось, землетрясение магнитудой 5,4 произошло в среду в 19:10 по местному времени в Марке. В 21:18 было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9: именно оно спровоцировало больше всего разрушений. Его почувствовали даже в северных областях Италии и в на юге Германии. Наконец, в 23:42 произошло третье землетрясение. Его магнитуда составила 4,6.

В службе гражданской обороны Италии сообщили, что в результате подземных толчков никто не погиб. Один человек скончался из-за инфаркта, однако это не было напрямую связано со стихийным бедствием. Десятки человек получили травмы, но их жизни ничего не угрожает. Специалисты объясняют отсутствие жертв тем, что после первого землетрясение люди выбежали из домов. Они, таким образом, были на улице, когда началось второе, наиболее опасное, землетрясение.

В центральной части Италии из-за стихийного бедствия обрушились многочисленные постройки. Особенно сильно пострадали старинные здания в городах Виссо, Уссита, Пречи, Кастель-Сант'Анджело-суль-Нера.

В Италии имеются два глубоких разлома земной коры, что является причиной землетрясений.

Напомним,в ночь на среду, 24 августа. Первый подземный удар был зафиксирован в итальянской коммуне Норча, в регионе Умбрия, на глубине 10 км. В результате землетрясение погибли 297 человек.