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В Бундестаге подтвердили намерение ввести санкции против РФ из-за Сирии

7 октября в 11:34

Также в Бундестаге раскритиковали правительства европейских стран, которые не применяют к РФ нужных действий.

бундестаг
Германия должна понести свою долю ответственности за действия РФ в Сирии, считают в Бундестаге
livetrips.ru
Председатель комитета по иностранным делам Бундестага Германии Норберт Реттген подтвердил планы о введении новых санкций против России в связи с ее действиями в Сирии. Об этом он сообщил изданию Süddeutsche Zeitung

Меры намерены применить за военные преступления РФ в Сирии. По словам Реттгена, Германия должна понести свою долю ответственности за такие действия. 

"Отсутствие последствий и санкций в ответ на тяжелые военные преступления было бы скандалом", - подчеркнул он. Также он раскритиковал правительства европейских стран, которые "не желают называть вещи своими именами". 

Реттген заявил, что они не применяют к РФ нужных действий. 

Европарламент рассмотрит проект резолюции о положении в Сирии с предложениями для предотвращения гуманитарной катастрофы в Алеппо установить бесполетную зону над городом, а также заявить о готовности ввести новые санкции против России.

Накануне сообщалось, что Европарламент рассмотрит проект резолюции о положении в Сирии с предложениями для предотвращения гуманитарной катастрофы в Алеппо установить бесполетную зону над городом, а также заявить о готовности ввести новые санкции против России.

В пятницу, 7 окстября, стало известно, что РФ созвала заседание Совбеза ООН по ситуации в АлеппоПричиной созыва стали заявления спецпредставителя ООН по Сирии Стаффана де Мистуры о том, что восточная часть Алеппо в ближайшее время может быть полностью разрушена из-за налетов российской и сирийской авиации. Сам де Мистура примет участие в заседании по видеосвязи. 

Читайте также: РФ созвала заседание Совбеза ООН по ситуации в Алеппо

3 октября в Госдепартаменте заявили о выходе США из переговоров с РФ по мирному урегулированию сирийского конфликта.

Подробнее о ситуации в Сирии и перспективах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".

По материалам: ZN.UA
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Тэги санкции Европа Сирия Россия Германия
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