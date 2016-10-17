В Будапеште протестовали против ущемления свободы прессы партией Орбана

Тысячи демонстрантов призвали прекратить диктат правящей партии ФИДЕС.

Тысячи человек вышли на улицы Будапешта в воскресенье, 16 октября, протестуя против ущемления свободы прессы в Венгрии. Акция была вызвана неожиданным закрытием 8 октября оппозиционной газеты Nepszabadsag ("Народная свобода").

Демонстранты скандировали лозунги "Вы украли нашу свободу" и "Остановить диктатуру ФИДЕС" (консервативная правящая партия премьер-министра страны Виктора Орбана).

Представитель владельца Nepszabadsag, австрийского концерна Mediaworks, заявил, что газета, весьма критически освещавшая деятельность венгерского руководства, была закрыта "по экономическим причинам".

Оппозиционная Венгерская социалистическая партия заявила, что прекращение издания стало "черным днем для прессы", а председатель Европарламента Мартин Шульц назвал закрытие газеты "тревожным прецедентом" и выразил солидарность с протестующими в Венгрии.

Этот протест против политики власти не является единичным случаем. Многотысячные протесты против политики Орбана и ранее проходили в Венгрии. Не довольны этой политикой и в ЕС. Так, недавно глава МИД Люксембурга даже потребовал исключить Венгрию из ЕС. Причиной такого заявления стали действия Орбана в отношении мигрантов.