В Британии создании спецподразделение по борьбе с дронами

Беспилотники используют для доставки запрещенных товаров в британские тюрьмы.

Британские преступники приспособили дроны под свои нужды instagram.com/theeconomist

В полиции Великобритании создали спецподразделение по борьбе с контрабандистами, которые переправляют запрещенные товары в тюрьмы, используя для этого беспилотники

Спецподразделение будет работать на территории Англии и Уэльса, полиция и тюремное руководство будут обмениваться информацией, для того чтобы вовремя определять людей, запускающих такие беспилотники, передает ВВС.

Сообщается, что заключенным с помощью дронов нелегально доставляются наркотики, оружие, мобильные телефоны и инструменты.

Еще до создания спецподразделения в марте совместными усилиями полиции и тюремных служащих были арестованы два человека. Они были приговорены к тюремным срокам за попытку доставить в тюрьмы Хартфордшира, Саффолка и Кента контрабандные товары на сумму около 48 тыс. фунтов (60 тыс. долларов).

Ранее сообщалось, что военные склады боеприпасов в Балаклее Харьковской области были взорваны с помощью беспилотника.