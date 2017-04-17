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В Британии создании спецподразделение по борьбе с дронами

17 апреля в 07:42

Беспилотники используют для доставки запрещенных товаров в британские тюрьмы.

дрон
Британские преступники приспособили дроны под свои нужды
instagram.com/theeconomist
В полиции Великобритании создали спецподразделение по борьбе с контрабандистами, которые переправляют запрещенные товары в тюрьмы, используя для этого беспилотники.

Спецподразделение будет работать на территории Англии и Уэльса, полиция и тюремное руководство будут обмениваться информацией, для того чтобы вовремя определять людей, запускающих такие беспилотники, передает ВВС. 

Сообщается, что заключенным  с помощью дронов нелегально доставляются наркотики, оружие, мобильные телефоны и инструменты.

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Еще до создания спецподразделения в марте совместными усилиями полиции и тюремных служащих были арестованы два человека. Они были приговорены к тюремным срокам за попытку доставить в тюрьмы Хартфордшира, Саффолка и Кента контрабандные товары на сумму около 48 тыс. фунтов (60 тыс. долларов).

Ранее сообщалось, что военные склады боеприпасов в Балаклее Харьковской области были взорваны с помощью беспилотника. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги беспилотник полиция тюрьма контрабанда дрон
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