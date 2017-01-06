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В Британии начали разработку собственного лазерного оружия

6 января в 02:46

Лазерные пушки могут поступить на вооружение британской армии в середине 2020-х годов.

Лазерная установка
Англичане разрабатывают лазерные пушки
mbda-systems.com
В Великобритании планируют разработать собственное лазерное оружие, прототип которого может быть продемонстрирован уже в 2019 году. Для этого британское министерство обороны заключило контракт на сумму 30 млн фунтов (37 миллионов долларов).

Цель разработки - понять, может ли технология "направленной энергии" дать преимущество вооруженным силам.  Над созданием лазера будут работать сразу несколько европейских компаний оборонной сферы. Оценивать прототип будут по тому, насколько точно он сможет выбирать и отслеживать цели на разных расстояниях и в разных погодных условиях - на суше и над водой, сообщает ВВС.

Ранее британское минобороны вело переговоры по контракту с консорциумом UK Dragonfire и сейчас объявило, что тендер выиграл именно он.

Если испытания пройдут успешно, первые лазерные пушки могут поступить на вооружение британской армии в середине 2020-х годов.

В консорциум UK Dragonfire входят компании MBDA, Qinetiq, Leonardo-Finmeccanica GKN, Arke, BAE Systems и Marshall ADG.

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Ранее командование ВМС США сообщило о намерении оснастить следующее поколение авианосцев мощным лазерным оружием, которое будет использоваться для защиты от ракет и беспилотных летательных аппаратов.

По материалам: Русская служба Би-би-си
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Тэги вооружение прототип оборона армия разработки оружие
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