В Британии может появиться аналог "закона Магнитского"

Проект британского "закона Магнитского" обсуждается как поправка к широкой части законодательства под названием "Акт криминальных финансов".

В Великобритании может появиться аналог “закона Магнитского” elfagr.org

В Великобритании обсуждают аналогичный американскому "закона Магнитского" законопроект, который позволяет судам вводить визовые запреты и замораживать активы российских чиновников, которых обвиняют в нарушении прав человека.

"Поведение России в течение последних двух лет настолько шокирует, что стало возможным даже убедить исполнительную власть, что это будет правильным шагом", - сказал генеральный директор Hermitage Capital Билл Броудер, передает "Голос Америки".

Проект британского "закона Магнитского" обсуждается как поправка к широкой части законодательства под названием "Акт криминальных финансов". Также возрастает давление на другие европейские страны последовать британский пример.

"Акт призван расширить сферу применения законов, касающихся Магнитского, чтобы перенести их в гораздо более глобальный контекст", - сказал руководитель программы по России в аналитической группе "Общество Генри Джексона" Эндрю Фоксолл.

"Закон Магнитского" был принят в декабре 2012 года. Поводом для его принятия стала смерть юриста Сергея Магнитского в московском СИЗО в 2009 году.

США включают в этот список людей, которых считают причастным к нарушению прав человека в РФ. Им запрещен въезд в США, их активы на территории страны замораживаются. В конце декабря 2016 года президент США Барак Обама распространил действие "закона Магнитского" на весь мир. Таким образом, активы фигурантов замораживаются во всех странах мира.