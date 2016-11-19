В Британии десять лет будут ремонтировать Букингемский дворец

Ремонт резиденции королевы обойдется почти в 460 миллионов долларов.
В ходе ремонтных работ планируется заменить электропроводку, водопроводные трубы и бойлеры. Все эти системы давно не обновлялись, поэтому существует риск пожара или прорыва труб во дворце, сообщает Русская служба ВВС.
Сама королева Елизавета II во время ремонта переезжать не будет и останется жить во дворце.
Ставший официальной столичной резиденцией британских монархов в 1837 году, Букингемский дворец имеет 775 комнат, из которых 19 носят статус государственных. Букингемский дворец не является собственностью монарха, а представляется государством в пользование главе Соединенного королевства. При этом, Елизавета II несет часть расходов по его обслуживанию, включая оплату электричества и отопления. В августе и сентябре королева времнно покидает дворец и его открывают для посетителей.Русская служба Би-би-си