В Британии десять лет будут ремонтировать Букингемский дворец

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Ремонт резиденции королевы обойдется почти в 460 миллионов долларов.

В Букингемском дворце могут лопнуть трубы или случиться пожар

В Великобритании планируют в апреле 2017 года начать ремонт в королевской резиденции – Букингемском дворце . Работы продлятся 10 лет и будут стоить 369 миллионов фунтов (около 460 млн долларов).

В ходе ремонтных работ планируется заменить электропроводку, водопроводные трубы и бойлеры. Все эти системы давно не обновлялись, поэтому существует риск пожара или прорыва труб во дворце, сообщает Русская служба ВВС.

Сама королева Елизавета II во время ремонта переезжать не будет и останется жить во дворце.

Ставший официальной столичной резиденцией британских монархов в 1837 году, Букингемский дворец имеет 775 комнат, из которых 19 носят статус государственных. Букингемский дворец не является собственностью монарха, а представляется государством в пользование главе Соединенного королевства. При этом, Елизавета II несет часть расходов по его обслуживанию, включая оплату электричества и отопления. В августе и сентябре королева времнно покидает дворец и его открывают для посетителей.