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В Британии десять лет будут ремонтировать Букингемский дворец

19 ноября в 06:57

Ремонт резиденции королевы обойдется почти в 460 миллионов долларов.

Букингемский дворец
В Букингемском дворце могут лопнуть трубы или случиться пожар
В Великобритании планируют в апреле 2017 года начать ремонт в королевской резиденции – Букингемском дворце. Работы продлятся 10 лет и будут стоить 369 миллионов фунтов (около 460 млн долларов).

В ходе ремонтных работ планируется заменить электропроводку, водопроводные трубы и бойлеры. Все эти системы давно не обновлялись, поэтому существует риск пожара или прорыва труб во дворце, сообщает Русская служба ВВС.

Сама королева Елизавета II во время ремонта переезжать не будет и останется жить во дворце.

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Ставший официальной столичной резиденцией британских монархов в 1837 году, Букингемский дворец имеет 775 комнат, из которых 19 носят статус государственных. Букингемский дворец не является собственностью монарха, а представляется государством в пользование главе Соединенного королевства. При этом, Елизавета II несет часть расходов по его обслуживанию, включая оплату электричества и отопления. В августе и сентябре королева времнно покидает дворец и его открывают для посетителей.

По материалам: Русская служба Би-би-си
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Тэги ремонт дворец резиденция монархия Елизавета Королева
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