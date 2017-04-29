В Бразилии проходят массовые стачки

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

В крупнейшей забастовке принимают участие миллионы людей.

В Бразилии массовые стачки

Бразилии состоялись массовые стачки работников, которые стали крупнейшими за два десятилетия, передает BBC

Миллионы работников, включая персонал общественного транспорта, банкиров и учителей, приняли участие в работе профсоюзов и социальных групп. Протестующие выступают против предложенных президентом пенсионных реформ.

По всей стране проходят демонстрации, и организаторы заявляют, что они сосредоточат внимание на блокировании деятельности мегаполисов, а не малых городов и сел.

Участники выступают против пенсионного плана правительства, который будет проголосован в Конгрессе на следующей неделе и который может установить минимальный пенсионный возраст в 65 лет для мужчин и 62 для женщин.

Бразилия переживает коррупционный скандал, связанный со многими крупными политиками, подогревая дальнейшее общественное недовольство.