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В Бразилии проходят массовые стачки

29 апреля в 02:05

В крупнейшей забастовке принимают участие миллионы людей. 

Бразимлия
В Бразилии массовые стачки
В Бразилии состоялись массовые стачки работников, которые стали крупнейшими за два десятилетия, передает BBC.

Миллионы работников, включая персонал общественного транспорта, банкиров и учителей, приняли участие в работе профсоюзов и социальных групп. Протестующие выступают против предложенных президентом пенсионных реформ. 

По всей стране проходят демонстрации, и организаторы заявляют, что они сосредоточат внимание на блокировании деятельности мегаполисов, а не малых городов и сел. 

Участники выступают против пенсионного плана правительства, который будет проголосован в Конгрессе на следующей неделе и который может установить минимальный пенсионный возраст в 65 лет для мужчин и 62 для женщин. 

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Бразилия переживает коррупционный скандал, связанный со многими крупными политиками, подогревая дальнейшее общественное недовольство.

По материалам: BBC
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