В Бразилии проходят массовые стачки

В крупнейшей забастовке принимают участие миллионы людей.
Миллионы работников, включая персонал общественного транспорта, банкиров и учителей, приняли участие в работе профсоюзов и социальных групп. Протестующие выступают против предложенных президентом пенсионных реформ.
По всей стране проходят демонстрации, и организаторы заявляют, что они сосредоточат внимание на блокировании деятельности мегаполисов, а не малых городов и сел.
Участники выступают против пенсионного плана правительства, который будет проголосован в Конгрессе на следующей неделе и который может установить минимальный пенсионный возраст в 65 лет для мужчин и 62 для женщин.
Бразилия переживает коррупционный скандал, связанный со многими крупными политиками, подогревая дальнейшее общественное недовольство.BBC