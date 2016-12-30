В Бразилии нашли мертвым посла Греции

Тело нашли в сгоревшем автомобиле, полиция считает, что найден именно посол.

В Рио нашли мертвым греческого дипломата wikipedia

Рио-де-Жанейро в сгоревшем автомобиле обнаружено тело мужчины. По мнению полиции – мертвым найден посол Греции в Бразилии Криакос Амиридис.

Об исчезновении посла в среду, 28 декабря, в полицию заявила супруга дипломата. В самом же посольстве информацию об исчезновении посла не подтвердили, объяснив, что он находился в Рио-де-Жанейро в отпуске и должен был вернуться на работу в посольстве в Бразилиа 9 января, сообщает Reuters со ссылкой на бразильский телеканал Globo.

Последний раз посла видели вечером в понедельник, когда он покидал дом друзей своей супруги-бразильянки в бедном пригороде Рио-де-Жанейро.

Также в полиции не рассматривают похищение как версию исчезновения посла. "Мы расследуем некоторые версии, но не эту. Если бы его похитили, то злоумышленники уже бы вышли на контакт с нами", - заявил инспектор бразильской полиции Еваристо Понтес.

59-летний Амиридис работал послом Греции в Бразилии с января 2016 года, а также генкосулом Греции в этой стране в 2001 – 2004 годах. В 2012 – 2015 годах был послом Греции в Ливии.

Как сообщалось, недавно в Бразилии местные полицейские и сотрудники консульства Украины успешно завершили операцию по освобождению двух украинцев из плена бразильских наркоторговцев.