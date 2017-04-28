В борьбе Ле Пен и Макрона столкнутся идеологически и географически разные части Франции - експерт

Электорат обоих кандидатов четко поляризован.

Макрон и Ле Пен представляют две противоположные Франции, как политически, так и географически

Надежда Коваль.

В первом туре соревновались четыре программы главных кандидатов, основное отличие между которыми можно редуцировать до четырех комбинаций ответов на два основополагающих вопроса: либеральной или протекционистской должна быть французская экономика? Космополитичное или националистической должна быть сама Франция? Об этом в своей статье дляпишет эксперт по внешней политике и политике безопасности Украинского института будущего и Совета внешней политики "Украинская призма"

Автор отмечает, что ни одна из "гибридных" пргорамм не получила достаточной поддержки. Во втором туре 7 мая, доводя политическую поляризацию до максимума, сойдутся проект двойной открытости Еммануеля Макрона и проект двойного закрытия Марин Ле Пен. Каждый из кандидатов очерчивает это противостояние собственными терминами: для Ле Пен это противостояние европеистов и патриотов, для Макрона — прогрессистов и консерваторов.

Кроме того, между избирателями кандидатов есть глубокий социальный разлом, пишет Коваль. Как показало исследование IPSOS, электорат Макрона — образованные жители крупных городов с доходом от 3000 евро в месяц (в Париже он получил рекордные 35% голосов, тогда как его соперница — едва 5%). Зато электорат Ле Пен — жители деревень и городков, непривилегированнойї Франции, наиболее пострадавшей от экономической стагнации, наемные служащие и рабочие с зарплатой до 1250 евро.

"Также наблюдался четкий географический разлом: 47 департаментов, в которых праздновала победу Ле Пен, размещаются на востоке Франции, 42, добытые Макроном, — на западе", – добавляет автор.

Напомним, во второй тур выборов президента Франции, который состоится 7 мая, вышли лидер движения "Вперед!" Эммануэль Макрон и глава "Национального фронта" Марин Ле Пен.

Кандидат от "Республиканцев" Франсуа Фийон и социалист Бенуа Амон призвали своих избирателей голосовать за Макрона во втором туре.

Главное о результатах первого тура выборов читайте в материале ZN.UA "Победа Макрона и поражение основных партий: главное по первому туру французских выборов".

Подробнее о французских президентских выборах читайте в статье Надежды Коваль "Локальный декаданс с глобальными последствиями: итоги первого тура французских выборов" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".