В Болгарии женщинам запретили скрывать лицо в общественных местах

Я уже с ZN.ua

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

Новый закон предусматривает крупные штрафы для нарушителей.

Появляться в никабе на людях в Болгарии запрещено wikipedia

Народное собрание Болгарии утвердило закон о запрете на ношение одежды, частично прикрывающей или скрывающей полностью лицо в общественных местах.

В соответствии с текстами идет речь об одежде, прикрывающей или скрывающей лицо, плотной или полупрозрачной одежде, покрывалах, накидках, ажурных платках, масках или других подобных элементах, сообщает издание. В том числе под запрет попали и традиционные мусульманские никабы, сообщает болгарское издание novinite.ru.

Ношение такой одежды в общественных местах будет наказываться штрафом в размере 200 левов (около 100 евро) за первое нарушение, в размере 1 500 левов за каждое следующее, а если нарушителями являются должностные лица, штраф составит 500 лева за первое нарушение и 2 000 лева за каждое следующее.

Ранее о возможности введения такого запрета высказывались и власти Германии.