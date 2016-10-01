В Болгарии женщинам запретили скрывать лицо в общественных местах

Новый закон предусматривает крупные штрафы для нарушителей.
В соответствии с текстами идет речь об одежде, прикрывающей или скрывающей лицо, плотной или полупрозрачной одежде, покрывалах, накидках, ажурных платках, масках или других подобных элементах, сообщает издание. В том числе под запрет попали и традиционные мусульманские никабы, сообщает болгарское издание novinite.ru.
Ношение такой одежды в общественных местах будет наказываться штрафом в размере 200 левов (около 100 евро) за первое нарушение, в размере 1 500 левов за каждое следующее, а если нарушителями являются должностные лица, штраф составит 500 лева за первое нарушение и 2 000 лева за каждое следующее.
Ранее о возможности введения такого запрета высказывались и власти Германии.Novinite