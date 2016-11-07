В Болгарии состоится второй тур президентских выборов – экзит-полы

В первом туре лидируют пророссийский кандидат Радев и представитель правящей партии Цачева.
Согласно результатам опроса Alpha Research, Радев получил поддержку 24,8% избирателей, а Цачева – 23,5%.
Экзит-пол компании Gallup International, показал, что за Радева проголосовали 26,7%, а за Цачеву - 22,5% избирателей.
Таким образом, очевидно, оба кандидата встретяться во втором туре выборов, который состоится 15 ноября.
Как ожидается, Цачева в случае победы на президентских выборах будет проводить проевропейскую политику, тогда как Радева считают пророссийским кандидатом.
Представитель социалистов неоднократно высказывался в пользу улучшения отношений с Россией и отказа от санкций, введеных ЕС за агрессию Кремля против Украины.
В воскресенье, 6 ноября, в Болгарии состоялся первый тур выборов президента. Если не один из кандидатов не сможет набрать необходымых голосов, второй тур пройдет через неделю. Участие в выборах стало обязательным для граждан страны впервые в этом году.
Накануне выборов действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев обвинил Россию во вмешательстве в избирательный процесс. По словам президента, время проведения референдума и местных выборов в октябре 2015 годасайты главных государственных органов страны подверглись российским кибератакам.Deutsche Welle (Українська редакція)