В Болгарии прошла инаугурация пророссийского президента

По словам Радева, он будет отстаивать права и достоинство своего народа.
В Болгарии прошла церемония инаугурации пятого президента Болгарии социалиста Румена Радева, которого эксперты называют пророссийским политиком. Церемония состоялась в Софии на площади Святого Александра Невского.
"Сегодняшняя церемония имеет глубокий смысл: надежда на изменение, которое ждет всех нас. Я хочу поблагодарить президента Плевнелиева и всех президентов до него, за их усилия по построению демократической Болгарии", - сказал Радев, передает Bulgarian News Agency.
Новый президент также отметил, что будет работать с партнерами Болгарии для активизации европейской интеграции, но одновременно будет "отстаивать права и достоинство своего народа".
Ранее в статье для ZN.UA эксперт Института евроатлантического сотрудничества Константин Федоренко писал, что новоизбранный президент Болгарии, социалист Румен Радев не собирается кардинально менять внешнеполитический курс своей страны.
Подробнее о результатf[ и последствия[ президентских выборов в Болгарии читайте в статье Константина Федоренко "Болгария: (не)пророссийский выбор" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA , Европейская правда ,