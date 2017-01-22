В Болгарии прошла инаугурация пророссийского президента

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По словам Радева, он будет отстаивать права и достоинство своего народа.

Румен Радtв принял присягу президента Болгарии Delfi.lt

В Болгарии прошла церемония инаугурации пятого президента Болгарии социалиста Румена Радева, которого эксперты называют пророссийским политиком. Церемония состоялась в Софии на площади Святого Александра Невского.

"Сегодняшняя церемония имеет глубокий смысл: надежда на изменение, которое ждет всех нас. Я хочу поблагодарить президента Плевнелиева и всех президентов до него, за их усилия по построению демократической Болгарии", - сказал Радев, передает Bulgarian News Agency.

Новый президент также отметил, что будет работать с партнерами Болгарии для активизации европейской интеграции, но одновременно будет "отстаивать права и достоинство своего народа".

Ранее в статье для ZN.UA эксперт Института евроатлантического сотрудничества Константин Федоренко писал, что новоизбранный президент Болгарии, социалист Румен Радев не собирается кардинально менять внешнеполитический курс своей страны.

Подробнее о результатf[ и последствия[ президентских выборов в Болгарии читайте в статье Константина Федоренко "Болгария: (не)пророссийский выбор" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".