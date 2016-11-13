В Болгарии проходит второй тур президентских выборов

За президентское кресло борются пророссийский кандидат и кандидат от проевропейской партии.
Во втором туре граждане Болгарии будут выбирать между кандидатом от правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Цецкой Цачевой и представителем инициативного комитета генерал Румена Радева.
Радев считается пророссийским кандидатом. Также он выступает против миграционной политики Евросоюза, призывает к отмене антироссийских санкций и настаивает, что Болгария должна "более прагматично" подходить к вопросу воссоединения Крыма с Россией.
13 ноября второй тур президентских выборов проходит и в Молдове.Интерфакс