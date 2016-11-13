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В Болгарии проходит второй тур президентских выборов

13 ноября в 11:14

За президентское кресло борются пророссийский кандидат и кандидат от проевропейской партии.

Болгария флаг
За кресло президента Болгарии борются Радев и Цачева
tourdream.net
Граждане Болгарии в воскресенье, 13 ноября, голосуют на выборах президента страны.

Во втором туре граждане Болгарии будут выбирать между кандидатом от правящей партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) Цецкой Цачевой и представителем инициативного комитета генерал Румена Радева.

Радев считается пророссийским кандидатом. Также он выступает против миграционной политики Евросоюза, призывает к отмене антироссийских санкций и настаивает, что Болгария должна "более прагматично" подходить к вопросу воссоединения Крыма с Россией.

13 ноября второй тур президентских выборов проходит и в Молдове.

По материалам: Интерфакс
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Тэги Болгария президент выборы миграция Евросоюз
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