В Болгарии объявили День размышлений

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В воскресенье, 6 ноября, в Болгарии состоятся президентские выборы.

В Болгарии завтра выберут президента tourdream.net

Болгарии сегодня, 5 ноября, объявили День размышлений накануне президентских выборов. Они назначены на воскресенье, 6 ноября.

Действующий президент Болгарии Росен Плевнелиев обратился с посланием к согражданам, в котором призвал "не поддаваться на манипуляции популистов и современных мессий, которые всегда появляются в сложные времена, но никогда не предлагают конкретных путей для решения проблем, стоящих перед обществом", сообщает Укринформ.

Президент также отметил, что "народное голосование представляет собой самое мощное оружие для определения основных направлений развития государства на долгосрочный период".

6 ноября в Болгарии будут работать более 12 тысяч избирательных участков, из которых 325 – за пределами Болгарии, в 71-й стране мира. Болгары будут выбирать из 21 кандидата.