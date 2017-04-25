В ближайшие полгода от голода могут умереть 20 миллионов человек – ООН

Причины голода – войны и засухи.

Голод уже стал реальностью в Южном Судане Unicef

В Йемене, а также в трех странах Африки – Нигерии, Сомали и Южном Судане, в ближайшие полгода от голода могут умереть 20 миллионов человек, при условии, если не принять срочные меры по предотвращению этой гуманитарной катастрофы, заявил генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации (ФАО) Жозе Грациану да Силва на 165-й сессии этого подраделения ООН.

"Голод не просто убивает, он ведет к социальной нестабильности, а также ввергает людей в порочный круг нищеты и зависимости от внешней помощи, которые сохраняются на протяжении десятилетий", - заявил Жозе Грациану да Силва, сообщает "Центр новостей ООН".

20 миллионов человек, о которых идет речь, находятся на грани голода из-за засух и конфликтов в их странах. Так, голод уже стал реальностью в некоторых частях Южного Судана.

Да Силва сообщил членам совета ФАО, что в ходе недельной сессии он представит им информацию о масштабах продовольственных кризисов в каждой отдельной стране и предложен пакет мер, необходимых для предотвращения катастрофы.

Ранее в ООН в связи с ситуацией в Йемене, Нигерии, Сомали и Южном Судане заявили о крупнейшем гуманитарном кризисе в мире со времени после основания Организации объединенных наций в 1945 году.