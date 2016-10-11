В берлинском метро установили голову тиранозавра

Таким способом немцы хотят привлечь в страну иностранных туристов.

На станции метро Берлина 10 октября установили копию черепа тиранозавра "Тристана Отто" в натуральную величину из Музея естествознания. Потом голова древнего ящера отправится в тур по городам Европы — уже 17 октября она будет установлена в Варшаве.

По замыслу работников туристического бюро города, турне Тристана положительно повлияет на имидж Берлина как города культуры, науки и туризма.

Скелет тиранозавра был найден в США в 2012 году, ученые отмечают, что он очень хорошо сохранился. А приблизительный возраст Тристана — 66 миллионов лет. Останки ящера — одна из самых посещаемых достопримечательностей Берлина.