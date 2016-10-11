Топ Новости
<
>

В берлинском метро установили голову тиранозавра

11 октября в 19:00

Таким способом немцы хотят привлечь в страну иностранных туристов.

< >
тр_1 < >
Фото www.naturkundemuseum.berlin

На станции метро Берлина 10 октября установили копию черепа тиранозавра "Тристана Отто" в натуральную величину из Музея естествознания. Потом голова древнего ящера отправится в тур по городам Европы — уже 17 октября она будет установлена в Варшаве.

По замыслу работников туристического бюро города, турне Тристана положительно повлияет на имидж Берлина как города культуры, науки и туризма.

Скелет тиранозавра был найден в США в 2012 году, ученые отмечают, что он очень хорошо сохранился. А приблизительный возраст Тристана — 66 миллионов лет. Останки ящера — одна из самых посещаемых достопримечательностей Берлина.

 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги туризм музей
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Loading...
Реклама
Курс валют
USD 25.83
EUR 28.82
Последние новости