В Берлине открыли "бункер Гитлера"

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Музей-копия расположенный в двух километрах от места, где находился настоящий бункер.

В Берлине открыли музей-копию бункера, в котором Адольф Гитлер провел последние месяцы своей жизни перед тем, как покончить жизнь самоубийством.

"Мы объясняем людям историю, документируем ее и придерживаемся фактов. Именно поэтому мы не можем не поддерживать такие вещи", - рассказал пресс-секретарь музея Кай-Уве фон Дамарос, сообщает DW.

Куратор выставки Вайланд Гайбель сказал, что музейщики не ставили перед собой цель создать "шоу Гитлера".

Копия бункера расположена около двух километров от места, где раньше был фактический бункер Гитлера и представляет собой реконструкцию пространства, где он покончил с собой 30 апреля 1945 года.

Ранее сообщалось, что власти Австрии планирует снести дом в городе Браунау-ам-Инн, где родился Адольф Гитлер.