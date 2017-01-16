В Берлине напомнили Трампу о войне в Ираке в ответ на критику Германии - The Guardian

По словам вице-канцлера, американскому президенту стоит помнить, почему беженцы идут в Европу.

Габриэль ответил Трампу на критику Германии. Flickr/Sérgio Crahan

Есливведет 35% налога на производство немецкого автопрома, это станет неприятным сюрпризом для производителей авто в США.

Как сообщает The Guardian, на это указал вице-канцлер Германии Зигмар Габриэль в ответ на резкую критику со стороны Трампа, который, в частности, пригрозил компании BMW, что она не сможет избежать 35% налога, если не построит свой завод в США.

"Думаю, крупнейший завод BMW уже находится в США, в Спартанбурге, Южная Каролина", - напомнил Габриэль.

"Американская автоиндустрия будет иметь кошмар, если на все детали, произведенные не в Америке, вдруг наложат 35% налога. Я убежден, это ослабит американское автопроизводство и сделает его более дорогим. Я хочу увидеть, что Конгресс скажет, поскольку там много людей, которые выступают против Трампа", - сказал Габриэль.

Трамп также критиковал канцлера Ангелу Меркель из-за политики приема беженцев, которую он назвал "катастрофической ошибкой". Габриэль в ответ подчеркнул, что частично за наплыв беженцев с Ближнего Востока в Европу несут ответственность и США.

"Существует связь между недостатками американской интервенционистской политикой, особенно войной в Ираке, и кризисом из-за наплыва беженцев. Поэтому мой совет: мы не должны говорить друг другу, что мы сделали правильно, а что нет. Вместо этого мы должны искать мира для региона и сделать все, чтобы люди могли вернуться домой", - сказал вице-канцлер Германии.

На выпад Трампа, что европейские союзники плохо финансируют НАТО, Габриэль отметил, что Германия тратит много денег на прием беженцев с Ближнего Востока, где продолжаются конфликты. И это, по его мнению, тоже следствие "интервенционистской политики" США.

Сегодня издание Finacial Times писало, что Трамп назвал ЕС "инструментом" Германии и сравнил Меркель с Путиным. По его словам, после Великобритании другие страны тоже выйдут из ЕС. Ранее Трамп назвал НАТО устаревшим и неспособным противостоять терроризму. По мнению избранного президента США, это то, что страны-участницы не финансируют НАТО должным образом.