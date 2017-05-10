В Белом доме пояснили увольнение директора ФБР утратой доверия Трампа

Президентская администрация указала на "ошибки и неправильные шаги" Коми.

Трамп уже давно собирался избавиться от Коми Gage Skidmore / Flickr

Президент США Дональд Трамп собиралсяДжеймса Коми "с первого дня своего президентства", заявила спикер Белого дома Сара Сандерс в среду, 10 мая.

По ее словам, Коми утратил доверие президента, который увидел в его действиях немало "ошибок и неправильных шагов", передает "Радио Свобода".

Как сообщалось, вечером 9 мая президент США Дональд Трамп уволил с должности директора ФБР Джеймса Коми. На следующий день президент пообещал найти более подходящего кандидата на эту должность.

"Коми заменят на того, кто будет делать эту работу лучше. Он утратил доверие практически всех в Вашингтоне: и республиканцев, и демократов. Когда все уляжется, они еще будут мне благодарны", – заявил Трамп.

Напомним, на открытом слушании глава ФБР подтвердил существование расследования связи команды Трампа с Россией. При этом он отметил, что обычно бюро не подтверждает и не опровергает существование каких-либо расследований. Однако, в данном случае делает исключение. Позже издание The Economist сообщило, что ФБР подозревало экс-советника Трампа в работе на Россию. Судебные записи, которые уже есть в свободном доступе, свидетельствуют, что человек, идентифицирован как Картер Пейдж, в Нью-Йорке в 2013 году контактировала с российским шпионом, который выдавал себя за дипломата. Сам Пейдж уверяет, что он обменивался только открытыми материалами.