В Белом доме не видят возможностей для встречи Трампа и лидера КНДР

По словам Спенсера, КНДР должна немедленно прекратить провокационные действия.

Белый дом не видит возможностей встречи Трампа с Кимом regnum.ru

В Белом доме сейчас не видят благоприятных обстоятельств для встречи президент СШАи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына.

"КНДР должна немедленно прекратить провокационные действия. Там много условий, которые должны были бы произойти относительно поведения Кима. Ясно, что сейчас здесь нет благоприятных условий для встречи", - сказал пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, передает New York Post.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в условиях обострения напряженности относительно программы создания ядерного оружия в КНДР, "если обстоятельства будут подходящими".Белый

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп не исключил вероятность серьезного конфликта с КНДР однако выразил надежду на мирное разрешение кризиса.

Напомним, утром 29 апреля в КНДР состоялись неудачные испытания баллистической ракеты. Однако на неудачный пуск уже отреагировал президент США Дональд Трамп. "Северная Корея не уважает стремления Китая и его уважаемого президента, осуществив сегодня запуск ракеты, пусть и неудачный. Плохо", - написал Трамп на своей странице в Twitter.

США, в свою очередь, отправили к берегам КНДР ударную группу флота во главе с авианосцем "Карл Винсон". В Пхеньяне заявили о готовности потопить американский корабль. Авианосная группа ВМС США 29 апреля прошла Корейский пролив и вошла в акваторию Японского моря. Кроме атомного авианосца "Карл Винсон" в Японском море также будут находиться авианосцы "Рональд Рейган"и "Нимиц".

Как сообщалось, администрация президента США Дональда Трампа обдумывает расширение политического и экономического давления на Северную Корею.