В Белом доме назвали "отвратительными" действия РФ и Асада в Алеппо

США требуют прекратить бомбардировки больниц и других объектов гражданской инфраструктуры.
"США самым решительным образом осуждают эти ужасные атаки против медицинской инфраструктуры и работников гуманитарных организаций. Этим отвратительным действиям не может быть оправдания", – сказала Райс в субботу, 19 ноября.
Советник президента США подчеркнула, что Белый дом требует немедленного прекращения бомбардировок и призывает Россию "немедленно предпринять шаги для деэскалации насилия и способствовать доставке гуманитарной помощи" жителям осажденного города, передает Deutshe Welle.
"Сирийский режим и его союзники, особенно Россия, несут ответственность за непосредственные и долгосрочные последствия этих действий в Сирии и за ее пределами", – подчеркнула Райс.
Ранее советник специального представителя ООН по Сирии Ян Эгеланд сообщил, что мирное население восточной части сирийского Алеппо, которую контролируют повстанцы, переживает "очень мрачный момент", поскольку из-за интенсивных боевых действий и бомбардировок авиацией Башара Асада и ВВС РФ жители остались полностью отрезанными от поставок пищи и медикаментов.
15 ноября, в Сирийской обсерватории по правам человека сообщили о третьей разбомбленной больнице за сутки в пригороде Алеппо.
1 октября в контролируемой оппозицией части Алеппо разрушена крупнейшая больница после бомбардировки бочковими бомбами, а 28 сентября российская авиация нанесла авиаудары по сирийскому Алеппо, в результате чего были разрушены две больницы.Deutsche Welle (Українська редакція)