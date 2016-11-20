В Белом доме назвали "отвратительными" действия РФ и Асада в Алеппо

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США требуют прекратить бомбардировки больниц и других объектов гражданской инфраструктуры.

Из-за российских бомбардировок жители Алеппо остались без еды и медицинской помощи facebook/AleppoAMC

Соединенный Штаты Америки решительно осуждают удары российской авиации и армии сирийского президента Башара Асада по медицинским учреждениям по восточной части, которую контролирует оппозиция, заявила советник президента США по вопросам национальной безопасности Сюзан Райс.

"США самым решительным образом осуждают эти ужасные атаки против медицинской инфраструктуры и работников гуманитарных организаций. Этим отвратительным действиям не может быть оправдания", – сказала Райс в субботу, 19 ноября.

Советник президента США подчеркнула, что Белый дом требует немедленного прекращения бомбардировок и призывает Россию "немедленно предпринять шаги для деэскалации насилия и способствовать доставке гуманитарной помощи" жителям осажденного города, передает Deutshe Welle.

"Сирийский режим и его союзники, особенно Россия, несут ответственность за непосредственные и долгосрочные последствия этих действий в Сирии и за ее пределами", – подчеркнула Райс.

Ранее советник специального представителя ООН по Сирии Ян Эгеланд сообщил, что мирное население восточной части сирийского Алеппо, которую контролируют повстанцы, переживает "очень мрачный момент", поскольку из-за интенсивных боевых действий и бомбардировок авиацией Башара Асада и ВВС РФ жители остались полностью отрезанными от поставок пищи и медикаментов.

15 ноября, в Сирийской обсерватории по правам человека сообщили о третьей разбомбленной больнице за сутки в пригороде Алеппо.

1 октября в контролируемой оппозицией части Алеппо разрушена крупнейшая больница после бомбардировки бочковими бомбами, а 28 сентября российская авиация нанесла авиаудары по сирийскому Алеппо, в результате чего были разрушены две больницы.