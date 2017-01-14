В Белом доме назвали дату последнего брифинга Обамы

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Обама проведет свой последний брифинг за два дня перед инаугурацией Трампа.

Обама проведет свою последнюю пресс-конференцию в Белом доме 18 января oecd.org

Президент США Барак Обама проведет в среду, 18 января, свою последнюю пресс-конференцию в качестве главы государства, сообщил пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест.

"В среду президент США проведет последнюю пресс-конференцию в качестве президента США здесь, в зале для брифингов", - сказал он.

Эрнест подтвердил информацию о том, что Обама пригласил избранного президента Дональда Трампа с супругой в Белый дом на чай перед церемонией инаугурации, которая состоится 20 января. Это давняя традиция в США приглашать преемников в Белый дом утром в день инаугурации.

Ранее сообщалось, что свою речь Барак Обама, чье президентство подходит к завершению, начал с воспоминаний о начале своей карьеры в Чикаго и слов о том, что США движутся вперед даже, даже если иногда кажется, что они делают шаг назад.