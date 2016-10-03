В Белом доме допустили введение новых санкций против России из-за Сирии

Администрация президента Обамы рассматривает различные варианты оказания влияния на Кремль.

Терпение Белого дома в переговорах с Кремлем закончилось. Москва исчерпала кредит доверия, заявили в Администрации президента Обамы knoxnews.com

Администрация президента США рассматривает различные инструменты влияния на политику России в, в том числе, санкции.

Как сообщил официальный представитель Белого дома Джошуа Эрнест на брифинге в понедельник, 3 октября, президент США Барак Обама и его администрация будут тщательно рассматривать это вопрос в ближайшее время.

"Президент рассматривает различные варианты, и его команда по национальной безопасности регулярно предоставляет ему все новую информацию о вариантах, которые есть в его распоряжении… Набор мер, доступных США, включает в себя санкции, которые доказали, что являются все более эффективным и мощным средством", – подчеркнул Эрнест.

Комментируя выход США из переговорного процесса с РФ по Сирии, представитель Белого дома допустил, что терпение американского руководства подошло к концу.

"Я думаю, что терпение всех в отношении России подошло к концу. Они исчерпали лимит доверия", – заявил спикер Администрации президента США.

Ранее в понедельник в Госдепартаменте заявили о выходе США из переговров с РФ по мирному урегулированию сирийского конфликта. США выведут из Сирии персонал, который должен был контролировать реализацию мирных соглашений. При этом Вашингтон не собирается разрывать военные контакты с Россией для избежания конфликтов в воздухе.

Как сообщалось, госсекретарь США Джон Керри заявил об "огромном недоверии" между Вашингтоном и Кремлем в переговорах по Сирии.

Напомним, представители администрации президента США приступили к обсуждению более жестких вариантов ответа Вашингтона на возобновление боевых действий в Алеппо, включая варианты военного разрешения ситуации.

Ранее постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр во время экстренного заседания Совбеза уличила во лжи министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова. По ее словам, в тот момент, когда российский министр заявлял на заседании в ООН, что Москва выступает за мирное решение конфликта в Сирии, Россия и силы Башара Асада грузили на самолеты бомбы для удара по Алеппо.

Подробнее о соглашении о перемирии в Сирии и перспективвах урегулирования конфликта с участием США и России читайте в материале Виталия Федянина "Сирия: перемирие, которого не было" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".