В Бельгии военные вышли на акцию протеста

Для усмирения военнослужащих полиция применила слезоточивый газ и водометы.

В Бельгии подрались военные и полиция

В Брюсселе прошла акция массового протеста военнослужащих против повышения пенсионного возраста.

По данным профсоюзов военнослужащих, в акции приняло участие до 10 тысяч человек, по подсчетам полиции — более 8 тысяч, передает "Европейская правда".

Причиной массовых протестов было решение властей поэтапно повысить для военнослужащих возраст выхода на пенсию.

В ходе протестов между военными и полицией произошли стычки. Митингующие кидали в полицию выжатые лимоны и пустые котелки для еды. Полиция для усмирения наиболее буйных активистов применила водометы и слезоточивый газ. О пострадавших в ходе акции не сообщается.

В 2014 году правительство Бельгии приняло решение о массовом сокращении государственных расходов. Чиновники объявили о намерении повысить пенсионный возраст с 65 до 66 лет с 2025 года и до 67 лет в 2030 году, а также заявили об отказе повышать прожиточный минимум. Правительство также объявило о сокращении расходов на госслужбу, сферу культуры и научные исследование. Это привело к массовым протестам, которые вылились в столкновения между полицией и мититнгующими.