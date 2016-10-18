В Бельгии полиция задержала мужчину, захватившего заложников в супермаркете

Полицейские сумели задержать преступника, удерживавшего около 15 заложников в пригороде Брюсселя.
Как сообщает VRT deredactie.be, захват заложников, предположительно, стал итогом неудачного грабежа.
Преступник не выдвигал никаких требований и сдался властям без насилия.
Напомним, 22 марта около 8 утра в аэропорту Брюсселя прозвучало два взрыва. Вскоре прогремел взрыв у станции метро Мальбек, неподалеку от квартала с учреждениями Евросоюза.
В результате терактов погибли 32 человека, около 300 получили ранения. Ответственность за теракты в Брюсселе взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ.ZN.UA