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В Бельгии полиция задержала мужчину, захватившего заложников в супермаркете

18 октября в 21:44

Полицейские сумели задержать преступника, удерживавшего около 15 заложников в пригороде Брюсселя. 

Полиция Бельгии
Полиция Бельгии задержала преступника, взявшего в заложники посетителей супермаркета
Бельгийские правоохранители схватили мужчину, который, вооружившись ножом, захватил заложников в одном из супермаркетов в пригороде Брюсселя, сообщает Reuters

Как сообщает VRT deredactie.be, захват заложников, предположительно, стал итогом неудачного грабежа.

Преступник не выдвигал никаких требований и сдался властям без насилия.

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Напомним, 22 марта около 8 утра в аэропорту Брюсселя прозвучало два взрыва. Вскоре прогремел взрыв у станции метро Мальбек, неподалеку от квартала с учреждениями Евросоюза.

В результате терактов погибли 32 человека, около 300 получили ранения. Ответственность за теракты в Брюсселе взяла на себя террористическая группировка ИГИЛ

По материалам: ZN.UA
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Тэги заложник захват Бельгия
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